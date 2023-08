Wateroverlast in Rijnstate Ziekenhuis: spoedeisende hulp tijdelijk dicht

Door de wateroverlast is het momenteel onmogelijk patiënten te ontvangen op de SEH van het Rijnstate Ziekenhuis. Ook enkele operatiekamers kunnen door de lekkage tijdelijk niet worden gebruikt. Patiënten gaan in plaats van naar het Rijnstate Ziekenhuis naar andere ziekenhuizen in de omgeving.

Op de website van het ziekenhuis is te lezen dat de operatiekamers naar verwachting in het begin van de ochtend weer in gebruik worden genomen en dat de SEH daarna beperkt open zal gaan. Een woordvoerder van het ziekenhuis kon om 07.30 uur nog niet zeggen hoe laat dit precies is.

De brandweer en andere organisaties gebruikten onder meer waterstofzuigers om de wateroverlast te verhelpen.