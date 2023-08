Primeur: minister in verwachting en met zwangerschapsverlof

Demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is zwanger. De 40-jarige VVD-politica verwacht begin volgend jaar haar eerste kindje. Dat bevestigt zij na vragen van De Telegraaf. Het is een unicum dat een Nederlandse minister zwanger is en om die reden met verlof gaat.

De komende tijd verwacht Schreinemacher haar taken gewoon te blijven uitvoeren. "Ik blijf vliegen zolang ik fit genoeg ben om te vliegen, en het natuurlijk medisch verantwoord is." Ze is van plan na de Tweede Kamerverkiezingen in november 'een paar maanden' verlof op te nemen. Ze verwacht dat een collega uit het huidige demissionaire kabinet haar taken zal waarnemen. Schreinemacher is bij de verkiezingen geen kandidaat-Kamerlid voor de VVD.