Waterschap onderwerpt dijk aan stresstest om stevigheid te testen

De oude dijk bij Kampen wordt 'extreem onder druk gezet', tot voorbij het punt wat dijken in theorie aankunnen. De bedoeling is om te testen of dijken in Nederland tegen een hogere druk bestand zijn dat we lange tijd gedacht hebben op basis van rekenmodellen.

Dijk kan onderuit gaan

Volgens Bert Koster, technisch manager van het Waterschap, denken 'de meeste experts' dat onze dijken tegen een hogere druk bestand zijn dan alle berekeningen laten zien. "We beoordelen de sterkte op verschillende manieren. Als we modellen maken voor de manieren waarop hij kapot kan gaan, rekenen we hem al snel kapot. Maar we denken dus dat ze meer aankunnen. Die theorie onderwerpen we nu aan een stresstest."

Vorige maand werd het eerste deel van de test uitgevoerd. Toen werd het waterpeil verhoogd. Daarmee steeg ook de waterdruk op de dijk. Zoals verwacht kwam de bovenste kleilaag iets los van de zandlaag eronder. Dit kan de stabiliteit van de dijk aantasten, legt Koster uit. "Als het hoogwater is, drukt er water tegen de kleilaag aan. Die wordt omhoog gedrukt. En omdat de weerstand lager wordt, kan de dijk vervolgens onderuit gaan."