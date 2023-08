Tienduizenden no-shows in ziekenhuizen: 'Kost paar miljoen'

"In elk gat in de agenda had een andere patiënt geholpen kunnen worden." Hij begrijpt dat er goede redenen kunnen zijn dat iemand een afspraak afzegt, maar vindt ook dat het te vaak gebeurt. Daarnaast kost het veel geld. "We schatten dat het een paar miljoen per jaar kost. Het is zorg die we efficiënter hadden kunnen inrichten."

Groeiend probleem

Niet alleen in het UMC Groningen zijn het groeiend aantal no-shows een probleem. Ook andere ziekenhuizen in het land hebben ermee te maken. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat het Erasmus MC Rotterdam, het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht en Isala met locaties in Gelderland, Overijssel en Drenthe hiermee te maken hebben.

En dat terwijl ziekenhuizen al kampen met drukte, mede doordat de vraag naar de zorg groter is dan het aanbod. In de hele zorg is sprake van een personeelstekort en is het ziekteverzuim hoog.