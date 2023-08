Man die gezin doodreed in Sprang-Capelle remde kort voor botsing

Veel nabestaanden waren vandaag tijdens de korte zitting in de rechtbank aanwezig. Ook de verdachte was er deze keer bij, bij de eerste zitting was hij afwezig.

'Hij heeft dit nooit gewild'

De G. gaf aan dat hij erg nerveus was. Hij kwam verder nauwelijks aan het woord. Zijn advocaat had tijdens de vorige zitting al laten weten dat De G. 'kapot' was van het ongeluk. "Hij heeft dit nooit gewild." De G. heeft inmiddels een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan, maar de resultaten daarvan zijn nog niet besproken.

In november is nogmaals een voorbereidende zitting gepland. De rechtbank hoopt in december de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen.