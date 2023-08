Record-drugsvangst in Rotterdam met straatwaarde van 600 miljoen euro

De cocaïnevangst verbreekt het vorige record, dat stamt uit 2005 toen er 4600 kilo cocaïne in de haven werd gevonden. De cocaïne was toen verstopt in twee grote haspels met staalkabels. De grootste cocaïnevondst van dit jaar was eind juni, toen de douane ruim 3500 blokken coke aantrof tussen de bananen. Ook die container kwam uit Ecuador.

Risicospreiding

In de eerste zes maanden van dit jaar werd in totaal 29.702 kilo cocaïne in beslag genomen tijdens drugsvangsten in Nederland. De douane zag bij drugsvangsten in de eerste helft van dit jaar dat meer dan de helft van de onderschepte zendingen juist kleiner was dan 100 kilo. Criminelen zouden meer aan risicospreiding doen, zei de douane vorige maand in een toelichting op de halfjaarcijfers.