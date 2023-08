Marjon kreeg als eerste in Nederland nieuwe borstwand na tumor

Diep in haar hart wist Marjon dat er iets goed fout was, valt te lezen op de website van het UMCG. Toch trok ze in het voorjaar van 2022 niet meteen aan de bel toen ze een vreemde bobbel in haar rechterborst voelde. "Ik had al een tijdje last van pijnlijke, maar goedaardige cysten in mijn rechterborst waarvoor ik in mijn ziekenhuis onder controle stond, dus ik dacht dat het gewoon een nieuwe cyste was."

Steeds meer pijn

Een paar maanden later kreeg ze alleen steeds meer pijn. Ze maakte een afspraak bij het ziekenhuis. Niet lang daarna kreeg ze bericht dat het foute boel was: in haar borstbeen zat een tumor met een diameter van 10,5 centimeter, die zowel naar voren groeide als naar achteren richting haar hart. Ze bleek een chondrosarcoom te hebben, een kwaadaardige bottumor met grote kans op uitzaaiingen.