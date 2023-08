Maakt de regen plaats voor zon? 'Beloof niet dat het droog blijft'

Het weer van de komende dagen is normaal voor deze tijd van het jaar én dus ook voor de Nederlandse zomer. Afgelopen week was afwijkend, zegt Kroon. "Het was te fris en te nat voor de tijd van het jaar. In de eerste week van augustus viel er in zeven dagen bijna de maandhoeveelheid aan neerslag die we normaal in heel augustus hebben."

En volgens Kroon moeten we ook niet terug willen naar de bloedhete temperaturen van de afgelopen zomers. "Kijk, die paar zomers die we de afgelopen jaren hebben gehad, waren ook niet normaal. Het was veel te heet en veel te droog. Wat we deze week hebben, valt onder vrij normaal Nederlands zomerweer."

