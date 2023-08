Update over pup die ziek en met afgeknipte oren werd gevonden

Het baasje werd aangehouden, de pups in beslag genomen. Nu, een paar maanden later, vertelt de LID dat het goed gaat met Bobbie, in tegenstelling tot zijn zusje die het dus niet had overleefd. "Inmiddels heeft Bobbie een gouden mandje gevonden en maakt hij het goed. Het is ondanks de valse start een hele blije hond!"

De LID deelde vandaag ook nog een nieuwe foto van Bobbie, die zichtbaar een stuk gezonder is. "We hopen dat zijn baasjes in Nederland nog lang van hem mogen genieten."