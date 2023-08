Stint met tien kinderen belandt in water in Capelle aan den IJssel

De woordvoerder van de politie laat weten dat er geen sprake is van een strafbaar feit en dat de zaak daarmee voor de politie gesloten is.

Landelijk nieuws

De stint werd op 20 september 2018 landelijk nieuws, toen vier kinderen in Oss omkwamen na een botsing met een trein. In de nasleep van het dramatische ongeluk kwam aan het licht dat de stint niet voldeed aan cruciale toelatingseisen voor de remweg. Uit een reconstructie van RTL Nieuws, een jaar na het ongeluk, bleek dat de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen dat had verzwegen.

Na het ongeluk in Oss werd besloten dat de stint tijdelijk niet meer de weg op mocht, totdat de elektrische bolderkar veiliger was gemaakt. In april van 2019 ging de Tweede Kamer akkoord met nieuwe, strengere veiligheidsregels, en kon de vernieuwde stint weer gaan rijden. Deze bevat een schijfrem aan de voorkant en de bolderkar heeft nu ook gordels. Ook zit er een parkeerrem op.