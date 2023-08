Rechter verwerpt smaadzaak Trump tegen schrijfster

'Reputatie verbrijzeld'

Carroll beschuldigde Trump ervan haar in de jaren 90 in de paskamer van een warenhuis te hebben verkracht, en van smaad. Ze was uit op een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan. In mei zei ze tegen de jury dat Trump haar reputatie had verbrijzeld door haar een leugenaar te noemen. Ze heeft de verkrachting naar eigen zeggen tientallen jaren verzwegen uit angst dat Trump haar kapot zou maken. Trump heeft altijd ontkend dat hij Carroll heeft aangerand of belasterd.