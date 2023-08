OVV: verkennend onderzoek naar hulpverlening brand vrachtschip

Het nieuwe onderzoek van de OVV richt zich 'in ieder geval' op de manier waarop de hulpverlening na de brand op gang kwam en zich ontwikkelde, is te lezen in een bericht op de website van de Onderzoeksraad.

Chris van Dam, voorzitter van de OVV, legt uit dat de raad in een verkennend onderzoek dezelfde bevoegdheden heeft als bij een definitief onderzoek. "Als de resultaten uit dit verkennend onderzoek daar aanleiding toe geven, besluiten we eventueel om het onderzoek door te zetten."

Gesprongen van schip

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brak brand uit op het schip met aan boord duizenden auto's, waarvan een deel elektrisch. In het nauw gedreven bemanningsleden sprongen uiteindelijk van het hoge schip in zee. Van de vooral Indiase opvarenden raakten er 22 gewond, één van hen kwam om het leven. De Fremantle Highway was op weg van Duitsland naar Egypte en zou daarna doorvaren naar Singapore.