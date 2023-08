Gewonde Nederlanders uit ziekenhuis na ongeluk op bruiloft Cambodja

Volgens hem raakten vijf van de acht aanwezige Nederlanders lichtgewond. Eerder sprak een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van vier Nederlandse gewonden.

Identiteit slachtoffers onbekend

Het incident gebeurde in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. De woordvoerder van de Nederlandse gasten bevestigt dat er sprake was van een ongeluk. De bestuurder van de auto, die dronken was, is een Cambodjaan die ook te gast was op het feest.

Volgens Cambodjaanse media raakten zeker dertien mensen gewond bij het ongeluk, onder wie de Nederlandse bruid.

Op filmpjes, die onder meer rondgaan op sociale media, is te zien hoe een grijze SUV de Nederlandse bruid aanrijdt en vervolgens de trouwtent inrijdt: