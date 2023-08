Waddenzee niet vervuild door vrachtschip: 'Zijn we trots op'

Een spannende dag wil Van der Wal het niet noemen. "We hebben alles goed doorgenomen met alle partijen en waren goed voorbereid. Maar schepen van dit kaliber die ook nog zo zwaar beschadigd zijn, hebben we niet eerder meegemaakt in deze haven. Ik ben heel blij dat het allemaal gelukt is."

'Brand is heel fel geweest'

Het schip is achterwaarts de Julianahaven in gesleept. De brandweer en de brandbestrijding van de marine zijn met groot materieel aanwezig, zegt de havenmeester. "Voor het geval er toch wat mocht gebeuren. We willen natuurlijk niet dat er alsnog brand uitbreekt."