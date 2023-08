Veroordeeld en toch een land leiden: kan dat hier ook?

Je leest het al tussen de regels door. Wat Trump in de VS doet, zou hem in Nederland zo'n ontzetting uit het kiesrecht kunnen opleveren. "Maar het gebeurt hier zelden, misschien één keer in de tien jaar."

Henk Sneevliet

Wat wel net als in de VS kan is dat je in Nederland vanuit de gevangenis toch kan worden gekozen. Voermans weet nog wel een leuk voorbeeld uit het verleden, waarbij iemand die in Nederland in de gevangenis zat, werd gekozen in de Tweede Kamer. Daarvoor moeten we terug naar de verkiezingen van 1933. Zijn naam: Henk Sneevliet, oprichter van de Communistische Partij van Nederland (CPN). "Hij ging de cel in voor opruiing en zat er nog in toen hij werd gekozen. Later ging hij dus de Kamer in."

De kiezers zijn in een democratie als het ware de rechters. In de VS, maar ook bij ons. "In zekere zin lijkt ons systeem dus op het Amerikaanse. Rechters zijn erg terughoudend om in te grijpen in het democratische proces, al is er dus wel een kleine mogelijkheid dat te doen. Maar ook bij ons kun je vanuit de gevangenis gekozen worden."