Juist nu naar Rhodos: Roland boekte (net als veel anderen) een lastminute naar de zon

De bosbranden hebben dus effect op de lastminutes naar de zon, maar de regen hier in Nederland heeft dat ook. "Als het slecht weer is, zien we vrijwel direct effect op boekingen", zegt woordvoerder Joep Kelder van Prijsvrij. "We zagen in de dagen dat de bosbranden veel in het nieuws waren dat de animo voor Griekenland erg afnam. Inmiddels komen de boekingen weer volop binnen. Ook Rhodos durft men gewoon weer last minute te boeken."

Rhodos weer in trek

Bij Sunweb ziet men hetzelfde beeld. "We merken zeker dat het slechte weer zorgt voor heel veel lastminuteboekingen. Momenteel boeken vakantiegangers hun vakanties zeer kort van tevoren." En ook bij de populaire bestemmingen van dit moment zit toch Rhodos weer. "Kreta, Rhodos, Mallorca, Turkije, Kos, Zakynthos", noemt de woordvoerder als de meest populaire bestemmingen.