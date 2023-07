Wie verdient aan de plastic-heffing? 'We worden er niet rijk van'

In de ijssalons wordt er wisselend beleid gevoerd, zegt voorzitter Van der Es van het IJscentrum, en niet alles gaat de eigen kas in: "Wij moeten sinds 1 juli een bijdrage afstaan aan de fabrikant, daar betalen wij een belasting over."

Gaten vullen

De ijszaken houden een klein percentage over van de plastic-heffing die wordt doorberekend, zegt Van der Es. Dat wordt soms gestoken in verduurzaming. "Maar dat is voor elke zaak weer anders: sommige zijn te klein om te investeren in het herbruikbaar maken van de materialen."

Die zaken kijken of ze duurzame verpakkingen kunnen inkopen. Maar ook dat is lastig. "Fabrieken gaan niet massaal investeren in duurzame verpakkingen, aangezien wij als enige van de EU nu deze regels hebben."