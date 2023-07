Boosheid om geweld bij Zomercarnaval: 'Volstrekt onacceptabel'

Wat Leefbaar betreft moet erover worden nagedacht om met het feest te stoppen. "Alweer raak! Het kan ook nooit eens normaal gaan. Ieder jaar slaat het Zomercarnaval - wat gewoon een leuk feest zou moeten zijn - om in een oorlogsgebied. Dat kunnen we niet accepteren. Wat Leefbaar betreft moeten we serieus overwegen om met het Zomercarnaval te stoppen", schrijft de partij in een verklaring.

Dance Parade

"Een leuk evenement waar veel Rotterdammers plezier aan beleven krijgt een bittere nasmaak. Het schietincident valt in een patroon van geweldsincidenten die jaar op jaar plaatsvinden met Zomercarnaval", schrijft de VVD.

De partij gaat het college van burgemeester en wethouders vragen stellen over het aantal geweldsincidenten tijdens het Zomercarnaval. De VVD maakt een vergelijking met soortgelijk geweld dat in 2010 een einde maakte aan een ander massa-evenement in de stad, de Dance Parade.