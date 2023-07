Na extreem noodweer komen vakantiegangers Italië nu thuis met de bus

In totaal vertrokken gisteren zeven bussen met daarin tussen de 350 en 400 mensen. De gedupeerde vakantiegangers worden afgezet op verschillende locaties, afhankelijk van hun woonplaats. Ze kunnen uitstappen in verschillende steden. Het laatste stuk naar huis moeten ze zelf organiseren.

Komende week ook nog bussen

In veel gevallen zijn de mensen hiervoor verzekerd, zegt Elias van Hees, woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars. Je autoverzekering dekt schade door extreem weer, zoals storm en hagel, als je Beperkt Casco of All Risk verzekerd bent. Heb je alleen een WA-verzekering dan draai je zelf op voor de reparatiekosten.

In onderstaande video zie je hoe extreem het noodweer was: