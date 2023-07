Drie aanhoudingen na schietpartij Zomercarnaval in Rotterdam

Er zijn drie personen aangehouden, onder wie het slachtoffer en de schutter. Kort na het incident hielden agenten een derde verdachte aan ter hoogte van de Van Oldenbarneveltplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Zoals gebruikelijk doet de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het schieten door de politie.

Dader gevlucht

In de middag vond ook al een schietpartij plaats op de Coolsingel. Dat was in de buurt van Beurs. Daarbij raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. De politie meldt dat er vermoedelijk geen verband is tussen de twee incidenten, maar sluit het ook niet uit. "De mogelijkheid wordt meegenomen in het onderzoek."