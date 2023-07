Inkoopregels Rijk mogelijk geschonden bij renovatie Groene Draeck

Diverse door RTL Nieuws geraadpleegde experts twijfelen niet over de herkomst van het hout. Het is aan diverse uiterlijke kenmerken te herkennen, zoals de dicht op elkaar liggende jaarringen. Die zijn kenmerkend voor teakhout dat uit het oerwoud is geoogst. Bovendien is Myanmar het enige land in Zuidoost-Azië dat nog teakhout uit het oerwoud kapt en exporteert. In alle andere landen waar deze boom voorkomt, wordt wilde teak beschermd door strenge regels.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) erkent in een reactie dat er hout van de tectona grandis, de teakboom, is gebruikt maar zegt dat de papieren die de herkomst kunnen bewijzen, niet zijn bewaard. Volgens de RVD is Moulmein-teak ingekocht. Moulmein is de koloniale naam van Mawlamyine, een belangrijke havenstad in Myanmar.