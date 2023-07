Organisatie Zomercarnaval bindt in over dansverbod: 'Bubbling mag best'

'Bubbling' is een dansstijl waarbij twee of meer personen tegen elkaar dansen en soms met hun onderlichamen tegen elkaar aan schuren. Dat mag niet. Maar ook andere dansen die 'seksueel suggestief zijn of als ordinair kunnen worden beschouwd' mogen niet.

Reglement aangepast

Volgens Willems is dit jaar het reglement aangepast, vanwege wat vorig jaar tijdens het festival is gebeurd. Toen waren er twee dansgroepen die op een manier dansten die Willemse liever niet wil zien. "Ik schaamde me ervoor. Het was een vulgaire vertoning."

Hij spreekt over 'droogneuken op de grond' en vraagt zich hardop af: "Wat heeft dat met dansen te maken?"

Over het dansverbod was de afgelopen dagen veel te doen. Antiracismeorganisaties Nederland Wordt Beter en het Zwarte Manifest spraken bijvoorbeeld over een 'nieuw racistisch beleid'. Het verbod zou geheel voorbijgaan 'aan de oorsprong van het carnaval en de betekenis ervan voor veel gemeenschappen in de regio Rotterdam en daarbuiten'.