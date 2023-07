'Het was angstaanjagend', Twente-fan Olaf zat ongewild eerste rang bij rellen

Tegelijkertijd snapt Fransen ook weinig van het politieoptreden tijdens en na de wedstrijd. "Als je dan ziet dat er aan het begin van de wedstrijd een minuut stilte wordt verstoord, waarom zorg je dan niet voor het einde van de wedstrijd dat er al ME in het stadion is? Waarom wordt dat pas zo laat gedaan als de relschoppers al aan het vechten zijn?"

Supporter Olaf heeft in ieder geval zijn conclusie getrokken na de wedstrijd van gisteren. Hij noemt zichzelf in 'hart en nieren een FC Twente supporter', maar zegt niet meer naar FC Twente te willen gaan 'als dit zo doorgaat tijdens Europese wedstrijden. "Als ik mijn kleinzoon had meegenomen, was het niet goed gegaan. Ik ben aardig wat gewend, heb aardig wat wedstrijden gezien, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."