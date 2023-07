Brand niet uit te krijgen: dit is waarom elektrische auto's op schip voor kopzorgen zorgen

Kortsluiting kan zich ook intern voordoen, binnen de batterij dus. "Dat kan gebeuren als de plus- en minpool in batterij tegen elkaar aan komen. Dan krijg je hetzelfde effect als bij externe kortsluiting. Dan is er doorgaans iets fout gegaan bij de productie van de batterij of omdat de batterij heel lang heeft lopen trillen. Het is altijd moeilijk te achterhalen wat de oorzaak precies is."

In beide gevallen komt het op hetzelfde neer: "Een batterij krijgt een te hoge stroom, wordt daardoor te warm, knalt uit elkaar, daar reageren vocht en zuurstof heel snel op, en dan vliegt de batterij in de brand."

En op het moment dat je daar vervolgens water op spuit, krijg je watergasvorming. "Het lithium reageert heel sterk op water. Er komt dan waterstof vrij, wat ook heel sterk gaat branden."

Veel rookontwikkeling

Een noodsleepkabel houdt het schip op dit moment nog vast, zodat ander scheepvaartverkeer niet wordt gehinderd. Toch dreef de wind en stroming het brandende vrachtschip gisterochtend in westelijke richting. Het schip ligt nu zo'n 16 kilometer ten noorden van Terschelling.

Op nieuwe beelden van het schip is te zien dat er nog steeds veel rookontwikkeling is en de boot is beschadigd.