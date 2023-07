Brandend vrachtschip drijft naar Terschelling door sterke stroming

Het schip wordt nu, een dag later, nog steeds met een noodsleepkabel op zijn plek gehouden. Maar de wind en stroming hebben ervoor gezorgd dat die toch is verplaatst.

Wegslepen

Op dit moment is de situatie nog niet stabiel genoeg om het schip weg slepen. Daarvoor moeten mensen aan boord van het schip gaan om sterkere kabels te bevestigen.

Het heelhuids weghalen van het schip is belangrijk, want als het schip zinkt, heeft dat grote gevolgen. In onderstaande video vertellen we je daar meer over: