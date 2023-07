Code geel voor deel Nederland, treinverkeer ontregeld door bliksem

Op de trajecten Den Bosch en Nijmegen en tussen Den Bosch en Utrecht is geen treinverkeer mogelijk, meldt ProRail. De oorzaak is blikseminslag bij Oss en in de buurt van Geldermalsen. Vanwege onweersbuien heeft KNMI code geel afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur.

Hoelang de storingen gaan duren is nog niet bekend. Medewerkers zijn bezig om de schade te herstellen. "Houd de reisplanner in de gaten", adviseert ProRail. Code geel Het KNMI verwacht dat de buien de komende uren verder oostwaarts trekken. Het KNMI gaf vanochtend code geel af voor alle provincies, behalve Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Inmiddels geldt de waarschuwing nog voor twee provincies in het land, inclusief Limburg. Eerder maakten we deze video over wat de kleurcodes - geel, oranje, rood - precies betekenen: Code geel, oranje of rood: dit betekenen de kleurcodes bij het weer 02:00 ✕ Code geel, oranje en rood zijn regelmatig in het nieuws. Die worden altijd afgegeven door het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt verder voor mogelijk gevaarlijke situaties op de weg. Wil je weten of er ook een bui jouw kant op komt? Bekijk dan onderstaande radar: