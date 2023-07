Dode en meerdere gewonden door grote brand op vrachtschip boven Ameland

In totaal zaten er 23 bemanningsleden aan boord, van wie een is overleden. De geredde bemanningsleden zijn volgens de Kustwacht naar Lauwersoog en vliegveld Eelde in Groningen gebracht.

De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de Kustwacht niet. "De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart", aldus een woordvoerder. Daarna is een deel van de bemanning van boord gesprongen.

3000 auto's aan boord

Het Panamese schip, dat op ruim 30 kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het vervoert een kleine 3000 auto's, waaronder een aantal elektrische wagens. "Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto", aldus de Kustwacht.