Gemeente in Twente koopt camping om Oekraïners op te vangen

De camping is voor 2,2 miljoen euro door de gemeente is gekocht, schrijft Tubantia. De camping is volgens de gemeente een geschikte locatie omdat er al veel voorzieningen aanwezig zijn, zoals een speeltuin en douches. "De gemeente Twenterand wil graag een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht", schrijft de gemeente.

Ook in Vriezenveen

Op de camping worden al 24 Oekraïners opgevangen. Ook elders in de gemeente, in Vriezenveen, zitten 58 Oekraïense vluchtelingen, meldt een woordvoerder.