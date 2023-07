Nederlandse man opgepakt in onderzoek Genesis Market

Na lang onderzoek in de zaak rond de illegale website Genesis Market heeft de Rotterdamse politie een 32-jarige man opgepakt. De man woonde in Brazilië en zou een kopstuk zijn in de cyberzaak genaamd Cookie Monster.

Het zou gaan om het grootste cyberonderzoek ooit in Nederland. Met informatie van de Genesis Market konden cybercriminelen zich voordoen als een ander. Top 10 gebruikers De man zou tienduizenden euro's hebben gespendeerd op de markt. "Hij is daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market en staat mogelijk zelfs in de top-10 van grootste gebruikers wereldwijd", zegt Ruben van Well van het cybercrimeteam van de politie tegen de NOS. Lees ook: Wereldwijde cybercrimezaak: 17 Nederlanders aangehouden, 50.000 mensen gedupeerd De man is al op 18 juli in Barendrecht aangehouden. Vanwege het lopende onderzoek kon zijn aanhouding volgens de politie niet eerder naar buiten worden gebracht. De politie heeft een speciale website ingericht waar mensen kunnen controleren of hun gegevens zijn aangeboden op de Genesis Market.