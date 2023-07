Ties zag bliksem vlak voor tent inslaan in Italië: 'Mensen moesten huilen'

Het ging wel rond op de camping dat er gisteravond kans was op storm, maar Ties en zijn vriendin vonden dat niet zo erg. Ze hadden wel zin in 'wat verkoeling', gezien de hitte in Italië van de afgelopen dagen.

Volgens onze Italië-correspondent Anouk Boone is 'het deze week intens warm' in het land, met temperaturen rond de 40 graden. Twee dagen geleden nog werd in Rome een recordhitte van 41,8 graden gemeten.

'Alles trilde'

Ties genoot dus wel van het briesje, dat gisteravond rond kwart voor acht begon te waaien. Maar dat genieten veranderde snel in angst. "Opeens begon het te bliksemen en heel hard te waaien. Ik denk dat het wel windstoten waren van 120 kilometer per uur", zegt hij aan de telefoon - een dag later.

"Bomen vielen om en takken braken af. We zagen flits na flits en alles trilde. Op 50 meter van ons vandaan sloeg zelfs de bliksem in, en een boom belandde vlak voor de camper van een gezin. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd."