Busje racete door straten Rijswijk bij vluchtactie: kapotte auto's en gewonden

Bij de steekpartij is een persoon gewond geraakt. De politie kan niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De verdachte reed na het incident met hoge snelheid vanaf het ziekenhuis in de richting van Den Haag. Op het kruispunt van de Prinses Beatrixlaan met de Van Foreestweg in Delft werd de eerste auto geramd. Vervolgens werden even verderop nog eens een zevental auto's geramd. Het blauwe bestelbusje, waarin de verdachte reed, kwam bij de Albert Heijn XL bij een winkelcentrum in Rijswijk tot stilstand.

Tegengehouden door agenten

Daarna sloeg de man op de vlucht, maar kon hij worden tegengehouden door agenten. Een aantal slachtoffers van de vluchtactie zijn door de ambulance nagekeken.

De man is opgepakt en zit vast. De politie doet verder onderzoek naar het voorval.