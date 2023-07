Agent ontslagen na racistische uitlatingen in filmpje na duel Oranje

Op het filmpje dat in maart rondging op sociale media spraken de agenten zich 'zeer ongepast' uit over wat ze om zich heen zagen. Het ging om racistische uitlatingen, blijkt uit het filmpje, dat volgens de politie opgenomen zou zijn toen zes medewerkers in hun privétijd een voetbalwedstrijd van Oranje in Parijs hadden bezocht.

'Rijden in dierentuin'

Zo zei één van deze medewerkers: 'Dat is het toch ook', in reactie op de opmerking van één van de inzittenden dat ze filmen alsof ze in de dierentuin rijden. En een agent vroeg: 'Wil je meer of minder hè?' Waarop de andere agent zegt: 'minder, minder'. De politie maakte vandaag zelf bekend wat de agenten zeiden, want: "Met het expliciet maken van de uitspraken die als ongepast worden beschouwd, maken we nu duidelijk waar hier de grens ligt."

De agenten werden na de ophef per direct buiten functie gesteld en er werd een onderzoek gestart. Voor alle zes de medewerkers geldt dat het hen kwalijk wordt genomen dat zij het vertrouwen in de politie hebben geschaad, schrijft de politie vandaag in een verklaring. "Ook hebben zij onvoldoende blijk gegeven een politie voor iedereen te zijn."