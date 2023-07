Eerste verdachte dodelijke steekpartij Leiden weer vrijgelaten

"We hadden genoeg feiten voor betrokkenheid, maar de rol van de verdachte moet altijd worden onderzocht. Maandag oordeelde de rechter-commissaris dat de aanhouding rechtmatig was en werd besloten om hem langer vast te houden. Vervolgens is vandaag uit het onderzoek gekomen dat hij geen verdachte meer is."

66-jarige man overleden

De steekpartij vond vrijdagochtend plaats in Diaconaal Centrum De Bakkerij in het centrum van Leiden. Een 66-jarige man kwam daarbij om het leven, twee anderen raakten zwaargewond. De dader sloeg op de vlucht. Enkele uren later maakte de politie bekend een verdachte te hebben aangehouden.

Op welke manier de tweede verdachte betrokken was bij de steekpartij, is nog niet duidelijk. De 38-jarige man wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.