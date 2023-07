Alex S. krijgt 3,5 jaar celstraf om verkoop zelfdodingspoeder

Met de straf wil de rechter, zo zei hij, 'aan iedereen duidelijk maken dat het buiten de kaders van de wet treden niet straffeloos kan'.

De rechter neemt het S. 'zeer kwalijk' dat hij 'zeer lichtvaardig met het leven van anderen is omgesprongen'. Ook de wijze van verzending van het middel nam de rechter S. kwalijk. "Door het te versturen via de post in simpele potjes met een schroefdop, kon niet worden uitgesloten dat het in handen van kinderen kwam."

'Geschrokken'

Alex is 'geschrokken' van de straf, zo vertelt zijn advocaat Tom Gijsberts aan RTL Nieuws. "Hij schrok de vorige keer al van de strafeis, maar hij had gehoopt dat de rechter milder zou straffen." Ook Gijsberts zelfs is teleurgesteld in de uitspraak: "Ik begrijp dat de rechtbank wil dat dit niet meer gebeurd, maar de rechter heeft in dit geval onvoldoende naar de situatie van Alex gekeken."