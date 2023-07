Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke steekpartij Leiden

De steekpartij was vrijdagochtend in Diaconaal Centrum De Bakkerij in het centrum van Leiden. Een 66-jarige man kwam daarbij om het leven, twee anderen raakten zwaargewond. De dader sloeg op de vlucht.

Enkele uren later maakte de politie bekend een verdachte te hebben aangehouden, maar zei nog te moeten onderzoeken of de aangehouden verdachte daadwerkelijk iets met de steekpartij te maken had. Ook vandaag kan de politie daar nog niks over zeggen.

Volgens De Bakkerij ging het om een cliënt van een van de organisaties in het pand, maar de politie kon dat niet bevestigen.

Ook is niet duidelijk op welke manier de tweede verdachte betrokken was bij de steekpartij. "Het onderzoek naar de betrokkenheid en rol van de verdachten is nog in volle gang", zegt een politiewoordvoerder.