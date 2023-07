Duw van trap wordt vrouw fataal: man krijgt 20 maanden cel

Volgens de rechtbank kan worden bewezen dat Christopher da S. L. haar heeft geduwd, maar onbekend is in welke richting en hoe hard. Mede daardoor gaat de rechtbank niet mee in de visie van de officier van justitie, die eerder deze maand acht jaar cel eiste voor doodslag. In plaats daarvan is de man veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg.

Ruzie tussen man en vrouw

Tijdens de behandeling van de zaak bleek al dat er ruzie was tussen de twee. Zo was hij geërgerd omdat zij in zijn ogen het huis had moeten opruimen, maar in plaats daarvan was gaan winkelen.