Schrijfster Marga Minco (103) overleden, bekend van Het bittere kruid

In 2005 kreeg Minco de Constantijn Huygens-prijs uitgereikt. Deze wordt sinds 1947 jaarlijks toegekend voor een compleet oeuvre.

Ontsnapt door een tuinpoortje

Minco werd als Sara Menco op 31 maart 1920 geboren in Ginneken en Bavel (Noord-Brabant) en overleed in Amsterdam. Ze was getrouwd met de dichter Bert Voeten, die in 1992 overleed.

In haar 'kleine kroniek', zoals ze 'Het bittere kruid' zelf noemde om te benadrukken dat het allemaal echt was gebeurd, beschrijft ze hoe ze in mei 1943 op het nippertje ontsnapte aan deportatie. Minco sluipt door een tuinpoortje haar huis aan de Amsterdamse Sarphatistraat uit en overleeft als enige van het gezin de oorlog.