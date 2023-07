Tien jaar cel geëist tegen oud-voetballer Mendes da Silva

Tegen oud-profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva is vrijdag tien jaar cel geëist voor zijn rol in drugshandel. Zijn advocaat Sander Janssen en een woordvoerder van het Openbaar Ministerie hebben berichtgeving in meerdere media daarover bevestigd.

Zijn advocaat stelt dat Mendes da Silva heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt en zich heeft ingelaten met de handel in verdovende middelen. "Maar zeker niet op de schaal zoals het Openbaar Ministerie suggereert." OM: Mendes speelde grote rol De voormalige profvoetballer werd vorig jaar augustus op zijn veertigste verjaardag opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van drie partijen cocaïne, in totaal 1584 kilo. Mendes da Silva (r) als speler van Oranje, naast Ryan Babel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ook van het omkopen van Schipholmedewerkers en medewerkers van het containervervoerbedrijf Hamburg Süd in de Rotterdamse haven. Volgens het OM speelde Mendes da Silva een grote rol, zijn advocaat bestrijdt dat. Zeven keer Oranje Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal en speelde sinds 2000 bij Sparta, Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Hij sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.