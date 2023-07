Moet je kind bloed laten afnemen? Vermijd woorden als spannend en pijn

Hoewel bloedafname een klinisch woord lijkt, kun je dat bijvoorbeeld beter gebruiken dan bloedprikken, ontdekten de onderzoekers. "Bij bloedafname hebben kinderen geen negatieve associatie. Prikken doet ze denken aan een wespensteek of iets anders wat pijn doet." En ook woorden als spannend en pijn kun je beter vermijden, zowel in positieve context ('Nee hoor, het doet geen pijn') als in negatieve context ('Ja, het is wel spannend hè?').

Reptielenbrein

De reden: als we iets spannend vinden, dan komt ons reptielenbrein in actie, legt Aarts uit. Dat zorgt ervoor dat we in een reflex op situaties reageren. "Ons brein bestaat uit drie delen: het mensenbrein, dat zorgt dat je goed kan nadenken, het emotionele brein en het reptielenbrein. Door ons reptielenbrein rennen we bijvoorbeeld weg als er paniek is. In spannende situaties overheerst het reptielenbrein en kunnen we niet meer goed nadenken. Door woorden als 'pijn', 'prik' en 'spannend' vergroot je de stress, ongeacht wat je verder zegt."

Ook aanbieden dat het kind daarna iets krijgt, wordt afgeraden door de onderzoekers. "Als je zegt dat ze een grote beloning krijgen, zoals een ijsje of een cadeautje, dan maak je de procedure ook groot. 'Dan moet het wel iets vervelends of spannends zijn wat we gaan doen', denkt het kind dan."

Niet wegwuiven

Wat wel helpt? In elk geval zelf rustig zijn en zorgen voor vertrouwen. "Rustig praten, met een rustige stem. Echt contact maken met het kind zodat het. vertrouwen heeft in jou. Dat betekent ook dat je niet moet liegen of gevoelens moet wegwuiven. Zeg dus niet dat het geen pijn doet, misschien doet het dat bij dit kind wel en dan breek je het vertrouwen. Beter is: "Je hebt verdovende zalf op je arm gekregen. Mijn ervaring is dat dat goed werkt. Ik ben benieuwd hoe goed het bij jou werkt." Dan lieg je niet en geef je een positieve suggestie ('bij veel kinderen werkt dit goed')."