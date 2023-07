Aspartaam mogelijk kankerverwekkend? 'Als je extreme gebruiker bent'

"Op basis van dat rapport is gekeken of de aanvaardbare dagelijkse inname veranderd moet worden. Maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Voor de praktijk verandert er dus eigenlijk niks en kun je concluderen dat het gebruik van aspartaam tot de aanvaardbare dagelijkse inname veilig is."

Hij benadrukt dat het IARC voor de indeling in categorieën naar de sterkte van het bewijs kijkt en niet naar de grootte van het risico. Dus hoe sterker bewijs is dat een stof kankerverwekkend is, hoe hoger de categorie. "Rood vlees staat bijvoorbeeld een categorie hoger dan aspartaam", zegt Van Berkel. "Maar dat wil niet zeggen dat een stukje rood vlees het risico op kanker méér verhoogt. Het gaat om de hoeveelheid en de frequentie van het gebruik."

Voedselveiligheid

Wieke van der Vossen is expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Ze begrijpt de onduidelijkheid en onrust die er is ontstaan over de verschenen rapporten van de WHO. Maar, concludeert ze: "Met de hoeveelheden die we nu binnenkrijgen, is er geen reden tot zorg."