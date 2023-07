Boom snoeien voor meer opbrengst zonnepanelen? Deze gemeente gaat hard optreden

Als je toch zonnepanelen wil aanbrengen op je dak, moet je gewoonweg rekening houden met de bomen, zegt de gemeente. "Als blijkt dat door de aanwezigheid van bomen het te behalen rendement onvoldoende is, zal men zelfstandig de afweging moeten maken of plaatsing van zonnepanelen wel zinvol is."

Taxateur gaat schade bepalen

Een taxateur zal vanaf nu gaan bepalen wat de hoogte van de schadeclaim is voor de inwoners die illegaal snoeien. De taxateur kijkt dan naar de waarde van de boom en de vervangingswaarde volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. Bovenop dat bedrag komen dan nog de taxatiekosten.

