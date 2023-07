Levi (11) werd jaren gepest, zijn moeder waarschuwt: 'Het achtervolgt je de rest van je leven'

Toen de 11-jarige Shayden Walker bij zijn buren in Amarillo, Texas aanbelde om te vragen of ze kinderen hadden met wie hij kon spelen, wist hij niet dat hij even later wereldnieuws zou worden. Hij werd gepest en had geen vriendjes.

Het aangrijpende filmpje zorgde ook in Nederland voor veel reacties. Veel mensen hadden met het jongetje te doen, maar ook zijn er boze reacties over de pesters. "Pesten maakt levens kapot", schrijft iemand.