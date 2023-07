Niemand praat over doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren: 'Probleem is gigantisch'

Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak, en ging het bij één op de drie sterfgevallen om zelfdoding.

'Wij willen het normaliseren'

Op het Museumplein is Amsterdam is vandaag een enorm beeld onthuld om aandacht te vragen voor dit probleem. Het kunstwerk, een in elkaar gedoken jongere van zo'n 2,5 meter hoog en 4 meter lang, staat volgens de maker Saskia Stolz symbool voor de stille strijd die veel jongeren voeren.

Het doel van het kunstwerk is om het gesprek op gang te brengen over mentale problemen en de gevolgen die die kunnen hebben, zoals zelfdoding. "Alle jongeren vertellen mij dat er moeilijk over wordt gesproken. Wij willen dat taboe doorbreken. Dat is hard nodig, want het probleem is gigantisch. Wij willen het normaliseren."

Het kunstwerk blijft twee weken in Amsterdam, daarna zal het ook in andere steden zichtbaar zijn.