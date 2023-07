Boas rent van Amsterdam naar Kyiv (50 km per dag) in 50 dagen: 'We móéten helpen'

Het is niet de eerste keer dat Boas Oekraïne te hulp schiet. Toen hij anderhalf jaar geleden op het nieuws zag dat de oorlog was begonnen, stapte hij direct de auto in. "Ik was er in 2018 op reis geweest, en nu was het land opeens in oorlog. Daarom voelde ik direct de behoefte om te helpen. Ik wist ook: Nederlanders hebben wel eens aan de andere kant van de streep gestaan. Dat wij toen hulp hebben gehad, daar plukken wij nog elke dag de vruchten van. We hebben vrijheid, kunnen gaan en staan waar we willen. Ik voelde dan ook dat nu de bal bij ons lag, nu móéten wij anderen helpen."

'Kwam terecht in complete chaos'

"Ik reed daarom gewoon maar naar Oekraïne toe, mijn auto lag vol met medische spullen wat ik net over de grens kon afgeven bij een contactpersoon. Daarna ging ik naar het verzamelpunt voor vluchtelingen in Polen. Ik ben uitgestapt en kwam terecht in een complete chaos. Mijn hulp begon met broodjes smeren, tassen sjouwen en eindigde uiteindelijk in het evacueren van gezinnen naar Berlijn en hen zo goed mogelijk helpen bij hun huisvesting."

Na een maand ging Boas terug naar Nederland, waar hij voelde hoe groot het contrast was met een land in oorlog. "Ik zat op het terras in Amsterdam en iedereen lachte, of klaagde juist over onbenulligheden. En ik wist: als je twintig uur naar het oosten rijdt, gebeuren er de meest afgrijselijke dingen. Vanaf dat moment voelde ik dat ik meer moest doen om Oekraïne te helpen."