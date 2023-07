Spanning en stress voor kaartverkoop Taylor Swift: 'Kan wel kotsen'

Het bemachtigen van een kaartje kost nogal wat moeite. Zo moesten fans zich al eerder speciaal registreren bij Ticketmaster, waarbij ze hun telefoonnummer, postcode en e-mailadres moesten achterlaten. Officiële aantallen van belangstellenden zijn er niet, maar dat zou weleens in de miljoenen kunnen lopen.

Vorige week was al het eerste spannende moment, want toen kregen ze te horen of ze waren geselecteerd om vanmiddag om stipt 14.00 uur in de wachtrij te kunnen plaatsnemen, waardoor ze dus in aanmerking komen voor een kaart. Je hebt dan nog niets. De geselecteerde fans hebben via de mail een aankooplink en een code gekregen waarmee ze toegang krijgen tot de officiële ticketverkoop. En dat wordt een kwestie van seconden.

Woordvoerder Ellen Tolsma wil alleen kwijt dat het geen zin heeft om uren van tevoren in de wachtrij te gaan staan. "Je moet de instructies volgen en dan maakt iedereen evenveel kans."

'Dit concert is legendarisch'

Daena Solak (27) uit Breda is groot Taylor Swift-fan. Ze heeft er honderden euro's voor over om één van de concerten bij te wonen. Ze hoopt, samen met drie andere vriendinnen, bij één van haar concerten in Amsterdam, Stockholm of Parijs kunnen te zijn. "Dit concert is legendarisch", zegt ze. "Ze gaat namelijk al haar albums zingen en het concert duurt drie uur. Dat is echt heel bijzonder."

Taylor Swift zal tijdens haar The Eras Tour, haar zesde internationale concerttournee, optreden in onder meer Europa en Brazilië. De laatste keer dat de zangeres in Europa optrad, was in 2015. Op 4, 5 en 6 juli staat ze in de Johan Cruijff Arena.

De hele lijst van optredens zie je in de post hieronder (swipe naar rechts).