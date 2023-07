Rikkie schrikt van haatreacties na winst Miss Nederland als eerste trans vrouw

Dat mag ze nu gaan doen in de rest van de wereld, want ze zal Nederland vertegenwoordigen bij de verkiezing van Miss Universe in El Salvador. Daar is het de tweede keer ooit dat een trans vrouw deelneemt aan de internationale verkiezing. Het Spaanse model en trans vrouw Angela Ponce kwam in 2018 voor haar land uit in de finale.

Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk, is in ieder geval enorm blij dat Rikkie gewonnen heeft, gaf ze gisteren al aan. "Positieve rolmodellen kunnen je de kracht geven voor jezelf op te blijven komen. Rikkie laat zien hoe mooi én belangrijk het is om jezelf te zijn. We hopen dat zij met haar boodschap veel mensen zal inspireren."