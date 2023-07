VNG: verkiezingen kunnen op z'n vroegst tweede helft november

"Veel vrijwilligers hebben na de intensieve Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maart aangegeven geen stembureaulid of teller meer te willen zijn. Het zal dan ook veel moeite gaan kosten de stembureaus te bemensen", zegt de VNG. "Gemeenten zullen alles op alles moeten zetten om richting medio november voldoende mensen te werven."

'Zorgvuldigheid in gevaar'

Ook hebben gemeenten een lage bezetting, wat volgens de VNG tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart tot 'onverantwoorde situaties' heeft geleid. Zo waren medewerkers anderhalve dag achtereen in touw. "Die situatie is niet veranderd. Dit betekent dat een te korte voorbereidingstijd ertoe zal leiden dat de zorgvuldigheid die nodig is om de verkiezingen te organiseren gevaar loopt."

De Kiesraad zei vrijdag na de val van het kabinet al dat de verkiezingen op z'n vroegst half november worden gehouden. Zo moeten nieuwe partijen bijvoorbeeld nog de kans krijgen zich te registreren.