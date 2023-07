Experts blij met afketsen migratieplan: 'Er komen niet nog meer regels'

De eerste groep zijn mensen die vluchten vanwege hun geloof of geaardheid. Deze groep kan waarschijnlijk nooit meer terug. De tweede groep zou bestaan uit mensen uit bijvoorbeeld conflictlanden. Zij zouden dan wel terug kunnen als de oorlog is afgelopen. In het tweestatusstelsel is het mogelijk om gezinshereniging enige tijd uit te stellen voor de groep tijdelijke vluchtelingen.

'Kinderen horen bij hun ouders'

Met alle gevolgen van dien. Met invoering ervan had in theorie voor gezinshereniging onderscheid gemaakt kunnen worden. "Kinderen horen bij hun ouders en horen niet achter te blijven in een oorlogsgebied. We kunnen er niet aan wennen dat het zover is gekomen dat zoiets basaals onderwerp van debat is geworden", zegt de VluchtelingenWerk.

