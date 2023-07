Drukte op wegen door zomervakantie: 'Vertrek zondag als dat kan'

"Het kan op vrijdag altijd wel druk worden op de wegen omdat mensen een weekend weggaan, maar nu helemaal", zegt Schaap. "Het zal dan ook een drukke avondspits worden", verwacht hij.

Zaterdag klinkt hetzelfde verhaal, maar worden vooral op buitenlandse wegen files voorspeld. "In Frankrijk wordt het druk op de A7, ook wel de Route du Soleil genoemd. Ook wordt het druk op de A9, vanaf Orange richting de Spaanse grens. En ook is er drukte voor Bordeaux. Je ziet echt dat mensen onderweg zijn richting hun vakantieadres in het zuiden. Ze gaan allemaal naar de warmere gebieden toe."

Vertrek niet vroeg maar laat

Schaap adviseert reizigers om met een aantal dingen rekening te houden. Allereerst: accepteer dat je in de file komt te staan, want dat gaat geheid gebeuren. "Het is nu eenmaal druk op de weg." Daarnaast: kies een goed moment uit om te vertrekken. "Je ziet dat mensen op zo'n heel drukke, zwarte zaterdag heel vroeg vertrekken, maar dat heeft helemaal geen nut, want dan sta je in Frankrijk in de file", zegt hij. "Je kunt beter wat later vertrekken, bijvoorbeeld rond het middaguur. Dan rijd je als het ware achter de file aan en zie je die vaak voor je neus oplossen."

Maar het beste is nog om niet zaterdag, maar zondag weg te gaan. "Als dat lukt met je accommodatie, is dat het slimst. Al verschilt het wel naar welke bestemming je toegaat en vanuit waar je vertrekt."

Ook raadt hij aan om - 'een inkoppertje' - de actuele verkeersinformatie van de ANWB in de gaten te houden, via de website of het Twitterkanaal. "Je kunt dan op tijd kiezen voor omleidingsroutes", zegt Schaap. "Kijk hiernaar voor vertrek of laat de bijrijder dit checken."