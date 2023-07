Bruidspaar uit Urk in file door storm: 'Dan de fotoshoot maar op de snelweg'

Natuurlijk was er ook nog wel wat spanning: er moest nog gegeten worden en om half vier moest het ja-woord worden gegeven in de kerk. "Maar gelukkig duurde de file niet zo lang meer nadat de shoot was gedaan. We waren snel weer onderweg en hebben zelfs nog wat foto's op de geplande fotolocatie kunnen maken. Het bruidspaar had een ruime planning gemaakt. Bij veel andere bruiloften zou het nu in de soep gelopen zijn."

Zelfs het bruidskapsel van Nellie zit nog perfect na een shoot in de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, verzekert Karin. "Ik kan je vertellen, we hebben vreselijk goede kappers op Urk. Zelfs de losse plukjes zitten nog perfect. Echt een stormproof kapsel."